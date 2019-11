Carlino – La nuova vita da terzino di Krejci

Complice anche l’assenza per infortunio di Dijks, Ladislav Krejci è al momento uno degli insostituibili del Bologna. Il ceco si è lentamente adattato al ruolo di terzino sinistro arretrando così la sua posizione in campo, un ruolo che in questo momento inizia a sentire davvero suo dopo una stagione passata all’ombra dell’olandese. Applicazione e umiltà, come nel momento in cui afferma che una delle cose piacevoli della sua nuova collocazione è la possibilità di aiutare i compagni.

Anche in nazionale si è aperto un nuovo capitolo, infatti il ct della Repubblica Ceca dopo aver visto le partite con il Bologna lo ha impiegato anche lui come terzino. Con i connazionali Krejci mantiene comunque più compiti offensivi, mentre con i rossoblù, come sottolinea egli stesso, è chiamato maggiormente a difendere: questo pomeriggio su quella fascia ci sarà Candreva, un test importante per capire a che livello è arrivato il ceco. Lo riporta Il Resto del Carlino.