Carlino – La maratona degli abbonamenti

Si attendono dati ufficiali sulla campagna abbonamenti

Punto odierno del Resto del Carlino sulla campagna abbonamenti, considerata una maratona e non uno sprint in vista della gara del 21 novembre contro il Venezia .

Il quotidiano sottolinea come il club, al secondo giorno di apertura, non abbia ancora comunicato dati ufficiali, un possibile segnale di corsa al momento non tumultuosa o di attesa per raggiungere un dato significativo da rendere pubblico. Il Bologna attende con il barometro per capire se l'effetto Covid avrà ancora una scia sulla presenza dei tifosi allo stadio. Sicuramente, il dato della Curva Bulgarelli, che nel 2019 venne esaurita, sarà indicativo per capire quanti tifosi avranno deciso di rinnovare nonostante l'obbligo di green pass. Nel 2019/2020 le tessere sottoscritte furono 15.375.