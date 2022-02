Carlino – La mancanza di gol e tutte le falle di questo Bologna

Non basta aver speso tanto per assicurarsi un attacco con Arnautovic, un giocatore dal lauto ingaggio, o Barrow pagato a peso d'oro dall'Atalanta , o un Orsolini negli anni della Nazionale, i numeri parlano chiaro, il Bologna al momento ha il 15° attacco della Serie A e il suo bomber non segna dal 28 Novembre, in controtendenza con il rendimento difensivo ampiamente criticato negli ultimi anni ma che quest'anno ha ritrovato solidità, tanto da essere la 10° difesa del campionato. Ma il problema rimane, questo Bologna tira poco in porta quindi segna poco.