Carlino – La Lazio aspetta il Bologna, ma c’è qualche acciacco di troppo

Il Bologna è in piena emergenza da mesi per quanto riguarda gli infortuni. Sta di certo meglio, soprattutto da questo punto di vista, la Lazio, che sabato pomeriggio accoglierà la formazione rossoblu. Per l’occasione, però, anche Inzaghi dovrà fare i conti con qualche acciacco di troppo. Acciacco che però non comprende Immobile, che ieri è tornato ad allenarsi con la squadra dopo due giorni di influenza.

Non saranno certamente della partita, invece, due leader come Lulic e Acerbi: il primo si è operato alla caviglia e ne avrà ancora per un po’, mentre il secondo è alle prese con un problema al polpaccio. Nei giorni scorsi è rimasto a riposo pure Jony: possibile quindi che il mister scelga di spostare Marusic sulla sinistra e di lasciare Lazzari a destra. Il dubbio principale, però, riguarda le condizioni di Milinkovic-Savic: il centrocampista serbo è rimasto ai box negli ultimi due giorni a causa di un affaticamento muscolare, e nessuno vuole rischiare nulla. Molto dipenderà dall’allenamento di oggi. Se non dovesse farcela, in campo uno tra Parolo e Cataldi.

Fonte: “Carlino”