Carlino – La Germania riparte, e noi?

La cancelliera Angela Merkel ha detto sì. La Germania del calcio tornerà in campo prima di tutti gli altri paesi europei. Il virus è stato gestito in maniera diversa dai tedeschi, i quali a quanto pare stanno già andando oltre. I club avevano ripreso ad allenarsi il 6 aprile in maniera individuale, e da ieri hanno ricominciato anche gli allenamenti di gruppo – con tanto di palla e contatto fisico ovviamente.

Salvo imprevisti, dunque, la Bundesliga riprenderà il 15 o il 22 maggio. Il protocollo adottato dai tedeschi, oltre che essere molto chiaro, è quasi identico a quello redatto dalla commissione medica della Figc. Le gare si giocheranno a porte chiuse (ancora da capire in quali stadi), verranno effettuati tamponi a tappetto a giocatori e staff prima di tutte le partite, e nel caso si trovasse un giocatore positivo (già 11 finora in Bundesliga) verrà isolato e trattato come un normale infortunato: il resto della lega non si fermerà. Detto questo, con la ripartenza della Germania, anche l’Italia spera di poter fare lo stesso.

Fonte: “Carlino”