La Germania ha deciso: riparte. Ecco quando e come

Mentre ancora tutta Europa – e quasi tutto il mondo – lotta per sconfiggere il Coronavirus, la Germania sembra esserselo già lasciata alle spalle. Ovviamente non è così, ma questo è il messaggio lanciato dal movimento calcistico tedesco. Il paese è riuscito a limitare i danni e a far riprendere le squadre ad allenarsi già qualche settimana fa. Ecco quindi che la Germania farà da apripista: la Bundesliga tornerà definitivamente in campo il 9 maggio.

Sarà la cancelliera Angela Merkel a comunicare la notizia ufficiale il 30 aprile, ma ormai non sembrano esserci più dubbi. Ovviamente, le partite si giocheranno a porte chiuse. Ci sarà una rigida selezione all’ingresso degli stadi: 98 all’interno dell’impianto, 115 sulle tribune e 109 nell’area esterna (per un totale di 322 persone). La federazione metterà a disposizione 20.000 test tra giocatori e staff, e bloccherà tutto se anche un solo tesserato dovesse risultare positivo. La Germania corre veloce. E rischia.

Fonte: “Carlino”