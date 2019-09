Carlino – La difesa perde i pezzi: problemi anche per Denswil

Ore di fuoco per Mihajlovic, che ha più di un problema di formazione. Se a centrocampo e in attacco, però, i dubbi sono dovuti a ballottaggi, in difesa il tecnico rischia di avere gli uomini quasi contati. Domenica pomeriggio arriva infatti la Roma, ed il Bologna sapeva già di dover fare a meno dell’esperienza di Danilo: il centrale brasiliano non tornerà prima di mercoledì sera in trasferta col Genoa. Come riporta il “Carlino”, però, la notizia di oggi è che si è fermato anche Denswil.

Il difensore centrale olandese ha svolto un lavoro personalizzato sia mercoledì che giovedì a causa di un fastidio al tallone del piede. Il ragazzo non sta benissimo, ma sembra comunque possa farcela per i giallorossi: Mihajlovic gli chiederà di stringere i denti, visto che già al suo fianco dovrebbe esser riconfermato il rincalzo Bani – che comunque a Brescia non ha sfigurato. Tuttavia, se Denswil non dovesse farcela, l’alternativa più valida dovrebbe essere quella di spostare Tomiyasu al centro ed inserire Mbaye a destra: al momento, il Bologna non può ancora permettersi di abbassare dal primo minuto Medel sulla linea dei difensori. Quasi in emergenza, i rossoblu si apprestano dunque ad ospitare la prima grande squadra della stagione.