Carlino – La difesa è il rebus dei rossoblù

La coppia Bonifazi-Soumaoro ad oggi non convince a pieno

La difesa continua ad essere il reparto che necessita maggiori rinforzi per il Bologna . Il precampionato, che ha visto i rossoblù impiegati in 6 diverse amichevoli, alla voce gol subiti ha recitato il numero 9. E' vero che 6 di questi sono arrivati contro Liverpool e Borussia Dortmund , ma è altrettanto vero che ne è arrivato anche uno con la Bagnolese , squadra di Promozione, e due dal Pordenone , che milita in Serie B.

Il Resto del Carlino in edicola questa mattina non si è risparmiato nel sottolineare le diverse incertezze e qualche errore da matita rossa della coppia Bonifazi-Soumaoro, che ad oggi rappresentano i due difensori centrali titolari. A loro difesa va detto che non sono mai stati coadiuvati da due terzini all'altezza: Tomiyasu non è mai stato disponibile causa impegni con la nazionale giapponese, mentre Dijks e Hickey stanno continuando a combattere con i rispettivi infortuni. I dirigenti rossoblù intanto continuano a guardare al mercato: se una serie di esuberi verranno piazzati, Medel su tutti, è già pronto l'affondo decisivo a Arthur Theate. L'alternativa è rappresentata da Lyanco.