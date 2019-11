Carlino – La difesa del Bologna piange: serve il miglior Mihajlovic

Il Bologna sta attraversando non poche difficoltà, e lo sta facendo soprattutto da un punto di vista difensivo. La retroguardia rossoblu ha infatti subìto 15 gol nelle ultime 7 gare, quindi una media di più di 2 gol a partita. L’assenza di Mihajlovic non ha sicuramente aiutato, ma ci si sono messi anche gli infortuni e le squalifiche. Il tecnico serbo è tornato a Casteldebole in settimana, e questa è stata proprio la prima cosa su cui si è soffermato: equilibrio, marcatura, concentrazione.

A Napoli Mihajlovic ritroverà quasi interamente la difesa titolare: in pratica mancherà solo il lungodegente Dijks. A destra verrà riproposto Tomiyasu, con Mbaye che finalmente potrà riposare un po’; a sinistra confermatissimo, anche per mancanza di alternative, Krejci. Al centro tornano invece dalla squalifica Bani e Danilo, con Denswil che – dopo l’ennesimo errore – dovrà farsi da parte. Mihajlovic vuole però rivedere il suo vero Bologna. Tutto ruota attorno all’atteggiamento.

Fonte: “Carlino”