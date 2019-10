Carlino – La coppia Denswil-Bani fa disastri: Danilo è imprescindibile

Il Bologna torna a casa con le ossa rotte, e soprattutto con qualche certezza in meno. Mihajlovic ha cercato infatti di mischiare un po’ le carte, dando riposo a qualche giocatore un po’ più esperto. I rossoblu hanno però pagato caro le disastrose amnesie difensive, rimediando una dura sconfitta a Cagliari. 0 punti alla Sardegna Arena per i felsinei, che hanno davvero sbagliato troppo nelle zone nevralgiche del campo. Troppi errori in difesa, troppe disattenzioni e cali di concentrazione.

Come riporta il “Carlino”, l’allenatore rossoblu ha deciso di lasciare in panchina Danilo in modo tale da averlo più fresco sabato contro l’Inter: la coppia di centrali formata da Bani e Denswil, però, ha fatto disastri. Sfortunato l’ex Chievo nel primo gol: il blocco subito non gli permette di contrastare a dovere Joao Pedro, che buca Skorupski. Troppo goffo invece nel secondo, quando non riesce ad agganciare il filtrante di Nainggolan per Simeone, che porta in vantaggio i sardi con il cucchiaio. Orrenda infine la chiusura dell’olandese sul terzo gol, che regala il pallone all’attaccante brasiliano e gli permette di chiudere i giochi. La conclusione è semplice: questa difesa, ad oggi, non può fare a meno dell’esperienza di Danilo. E Mihajlovic, a sue spese, lo ha capito.