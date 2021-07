Carlino – La carica dei 150 tifosi rossoblù ad Altach

La spinta dei tifosi rossoblù ad Altach

Il Bologna perde sul campo, ma non sugli spalti con i tifosi rossoblù che hanno sostenuto i ragazzi di Sinisa Mihajlovic per tutto il match

Erano 150 i tifosi del Bologna ieri alla Cashpoint Arena di Altach, di cui 70 nel settore ospiti e gli altri che avevano acquistato il biglietto online in prevendita. Un viaggio di sei ore in autostrada, divisi tra un pullmino e alcune auto private, per dimostrare che la passione non conosce confini. Senza dimenticare la voglia di tornare a tifare e seguire i propri beniamini da vicino come sottolineato da Andrea Coppari, il presidente del Centro Bologna Clubs: