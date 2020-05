Carlino – Ipotesi doppio pullman per gli spostamenti

Via agli allenamenti collettivi, ora si discute sul protocollo per le partite.

Il ministro Spadafora ha affermato che il 13 o il 20 giugno ripartirà il campionato, per cui è necessario organizzare tutte le regole necessarie per le trasferte e gli spostamenti dei giocatori per le partite. In casa Bologna, per mantenere il distanziamento dei calciatori, si ipotizza l’utilizzo del doppio pullman per trasportare la squadra. L’alternativa, secondo il Carlino, sarebbero mini van, ma ne servirebbero più di due. Per quanto riguarda i tamponi, da domani via al quarto giro dopo che il terzo ha dato esito negativo.