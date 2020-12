Carlino – Ipotesi 3-5-2 contro lo Spezia

Tante le assenze per Mihajlovic che potrebbe tornare a utilizzare la difesa a tre contro lo Spezia.

Medel, Dominguez e Paz sono i principali indiziati per giocare domani dal primo minuto, con il difensore in ballottaggio con Vignato. Con Paz, Mihajlovic opterà per la difesa a tre, mentre con l’ex Chievo si vedrà il solito 4-2-3-1. Considerando che Vignato fin qui il meglio lo ha dato da subentrante, il suo impiego da titolare non è scontato. Questo, oltre al ballottaggio in porta, è l’unico dubbio di Sinisa alla vigilia del match. De Silvestri, Svanberg, Soriano, Palacio e Barrow sono sicuri del posto con Dominguez che si candida per giocare in coppia con Svanberg e Medel che da tempo scalpita per una maglia da titolare e che pare non abbia preso nel miglior modo possibile la panchina con la Roma. Il cileno quasi sicuramente giocherà in difesa, resta da capire con quale disposizione tattica.

Fonte: Carlino