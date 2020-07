Carlino – Inter-Bologna, Medel torna a San Siro per la prima volta

Oggi il Bologna sarà di scena a San Siro alle ore 17.15 contro i padroni di casa dell’Inter. Sarà una gara particolare per diversi, ma lo sarà soprattutto per Gary Medel. Il centrocampista rossoblu – tra i più in palla della rosa di Mihajlovic – è un grande ex nerazzurro. Aveva già avuto il piacere di affrontare i suoi ex colori durante la gara d’andata al Dall’Ara, quando entrò nello spezzone finale al posto di Poli. Ma non è la stessa cosa.

Oggi Medel ritorna per la prima volta a San Siro, e lo fa da protagonista assoluto. Il capitano della nazionale cilena ha giocato per 3 stagioni con la maglia dell’Inter, dal 2014 al 2017, totalizzando 109 presenze ed 1 gol (in campionato contro la Roma). Purtroppo però, il suo ritorno a Milano contro i nerazzurri non potrà goderselo appieno. Non ci saranno infatti i tifosi – i suoi ex tifosi – sugli spalti: peccato, perché Medel era molto amato dai sostenitori dell’Inter, i quali oggi non lo avrebbero di certo fischiato.

Fonte: “Carlino”