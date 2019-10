Infortunio per Tomiyasu: scalda i motori Mbaye

Non arrivano buone notizie dal Giappone per il Bologna. Uno dei 6 giocatori della Prima Squadra convocati dalle rispettive nazionali, vale a dire Takehiro Tomiyasu, ha rimediato un leggero problema muscolare. Il difensore ha accusato un fastidio nei minuti finali del match stravinto dalla sua selezione contro la Mongolia. Adesso le sue condizioni verranno valutate e poi costantemente monitorate: se l’infortunio non dovesse preoccupare troppo, il ragazzo rimarrà in ritiro in vista della sfida di martedì sera in Tagikistan. Se invece gli esami strumentali dovessero rilevare una lesione, allora ovviamente il classe 1998 verrà immediatamente rispedito a Bologna.

Preoccupato dunque Mihajlovic, che fin qui non ha mai rinunciato al suo nuovo terzino destro. Sabato 19 ottobre alle ore 20.45 gli emiliani saranno di scena all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, e rischiano di dover fare a meno di Tomiyasu. Proprio per questo si scalda Mbaye, che da inizio stagione non ha ancora messo piede in campo nemmeno per un minuto. A sinistra potrebbe recuperare Dijks, ma a destra è proprio Mbaye il sostituto di Tomiyasu. Se il giapponese dovesse dare forfait, sarà proprio il senegalese ad esordire e a dover fronteggiare Cristiano Ronaldo.