Carlino – Svanberg ci sarà contro la Lazio, Santander rischia lungo stop

Il punto sugli infortunati in vista della prossima partita

Si può tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Mattias Svanberg, uscito malconcio contro l'Empoli, ma solo per crampi, non ha problemi fisici e dunque dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la partita dell'Olimpico. Chi è ancora in dubbio è Nicolas Viola, out contro l'Empoli per guai fisici, ma gli esami strumentali non hanno evidenziato lesioni, per questo nei prossimi giorni verrà gestito attentamente. Chi sicuramente non farà parte della squadra è Federico Santander, colpito ancora da un incredibile sfortuna, ha rimediato una botta allo zigomo che però potrebbe avergli procurato fratture al volto, il che lo terrebbe lontano dai campi di gioco per molto tempo.