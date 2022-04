Carlino – Indaga la Procura Federale, deferite Juve e Napoli

Cosa rischiano Juventus, Napoli e gli altri club per il caso delle plusvalenze fittizie

La Procura Federale continua la sua indagine per i casi di Plusvalenze fittizie all'interno delle società di serie A e non solo: ad oggi sarebbero undici i club deferiti che andranno a processo, tra cui Napoli, Juventus, Empoli e Sampdoria.

A questi club viene contestata la violazione dell'art. 31 comma 1: trattasi nel dettaglio di aver concretizzato delle operazioni di mercato con valori ben eccedenti, spesso con calciatori semisconosciuti, per sistemare a vicenda i conti di ogni club, anche se rimane l'incognita legata al fatto che nessun valore possa essere oggettivamente stimabile. Secondo la regola, il deferimento di club come Napoli e Juventus, potrebbe portare ad un ammenda con diffida, mentre a rischiare di più sono i singoli tesserati, in particolare i dirigenti, che possono incorrere in una squalifica.