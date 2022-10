Carlino – Incontro tifosi-squadra: rischio deferimento

Lo sottolinea il Carlino in relazione all'incontro squadra-tifosi avvenuto qualche giorno fa a Casteldebole. Secondo il quotidiano, la dirigenza avrebbe fatto entrare la delegazione del tifo al Niccolò Galli senza avvisare l'allenatore Thiago Motta, che si è schierato a difesa dei giocatori. Il tecnico non avrebbe gradito la mossa a due giorni da Bologna-Samp, 'una mossa - scrive il Carlino - che gli è costato uno striscione contro («Thiago spia»), a dimostrazione di come la storia potrebbe avere strascichi'. Uno di questi potrebbe essere un deferimento del club da parte della Figc, perché i contatti tra tifo e società di Serie A sono vietati dai regolamenti della federazione. Potrebbe partire una inchiesta e, di conseguenza, un deferimento.