Carlino – Bologna: incognita sui non vaccinati

Il punto del Resto del Carlino

Queste le parole proferite da Mihajlovic qualche tempo fa. Oggi queste stesse parole hanno un peso diverso, nel momento in cui le decisioni del Consiglio dei Ministri sul Super Green Pass per tutti gli sport all'aperto possono diventare esecutive.

In quel caso, assai probabile, se davvero ci sono dei giocatori non vaccinati, la questione potrebbe tramutarsi in ottica di mercato, al fine di escludere, per forza di casi, quegli elementi dalla squadra ed inserirne altri, ovviamente vaccinati.