Carlino – In tre per il ruolo di centravanti

Difficilmente l’ultimo giorno di mercato consegnerà a Sinisa Mihajlovic un nuovo centravanti, così come non è probabile che uno tra Destro e Santander possa lasciare Bologna nelle prossime ore. Loro due e Palacio, quantomeno fino a gennaio, avranno la responsabilità di guidare l’attacco del Bologna. Le prime due partite, ma anche la scorsa la stagione, evidenziano che nessuno dei tre attaccanti garantirà almeno una quindicina di gol a stagione, ma insieme hanno il compito di garantire a Mihajlovic la possibilità di scegliere in base alle caratteristiche dell’avversario e alla direzione della gara. Tra di loro hanno caratteristiche molto diverse: Palacio ha qualità, è in grado di non lasciare punti di riferimento alla difesa avversaria, svuotare il centro e aprire spazi per gli inserimenti dei compagni, Destro è il classico centravanti capace di tramutare in oro una palla sporca, mentre Santander fa valere la sua grinta e la sua fisicità quando è ora di fare a sportellate. Mihajlovic dovrà essere in grado di giocare la carta giusta al momento giusto, mentre loro dovranno essere bravi a farsi trovare pronti nel momento in cui ci sarà bisogno delle loro caratteristiche. Lo riporta Il Resto del Carlino.