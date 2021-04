Carlino – In porta più Ravaglia di Da Costa

Le ultime: Medel non convocato per un fastidio muscolare

Mihajlovic pare intenzionato a puntare su di lui per sostituire Skorupski, in isolamento dopo essere stato contagiato dal Covid in nazionale. Sarà un test per valutare se il portiere 21enne possa rappresentare una risorsa in chiave futura. La buona notizia, alla vigilia della sfida con l’Inter, è rappresentata dalla negatività dei tamponi molecolari per tutto il gruppo squadra. Ci sarà dunque Soriano, nonostante continui a cambiarsi a parte per limitare i contatti con il resto della squadra, dopo i contagi che hanno colpito il gruppo della nazionale. Out, oltre che Palacio per squalifica, anche Medel che Mbaye per problemi muscolari. De Silvestri c'è in panchina dopo il problema al polpaccio, stagione finita invece per Hickey, che sarà operato alla spalla.