Bologna – In dodici mesi mancano sei milioni di introiti

La pandemia ha provocato una grave crisi economica nel paese ma anche nel calcio, soprattutto, la chiusura degli stadi ha fatto mancare ai club corposi introiti. Il Bologna non è esente da questa situazione che dovrà essere arginata considerando che ancora non è noto quando i tifosi potranno tornare negli impianti.

I dati parlano chiaro. Le 17 gare giocate in casa senza pubblico non hanno fruttato tra i 5 e i 6 milioni di euro. Si tratta di una stima, ma quello che è evidente è che la pandemia ha tolto importanti fondi per il Bfc. Vengono contate molte variabili durante la previsione di questa cifra, in primis i mancati incassi delle 6 partite della stagione passata e poi la proiezione di possibili introiti mancati in queste prime 11 gare del campionato attuale.

Fonte-Carlino