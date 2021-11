Carlino – In ballottaggio Skov Olsen e Mbaye per domenica

I dilemmi di formazione per domenica

Al contrario della scorsa pausa, i due sudamericani hanno ben tre giorni per poter testare le loro condizioni fisiche in vista del match. Sembrano essere in forma e in grado di partire dal primo minuto nella sfida casalinga contro il Venezia.

C'è poi la questione sostituto di De Silvestri. Nonostante diversi segnali, in queste due settimane, facevano propendere per Skov Olsen titolare, Sinisa probabilmente sceglierà Mbaye nella corsia di destra, anche per non snaturare il giovane Hickey in quel ruolo.