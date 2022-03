Palacio in visita agli ex compagni

Ieri si è rivisto Rodrigo Palacio al Niccolò Galli per salutare i compagni, approfittando dello stop forzato causato dalla lussazione al gomito rimediata contro il Lecce. Oggi il ‘Trenza’ è in forza al Brescia e per poco non incontrava Saputo (atteso oggi), che nell’intervista al Carlino aveva eletto proprio Palacio come simbolo della voglia di combattere, scrive il Carlino.