Carlino – Il ritorno di Danilo, l’uomo delle certezze

Bologna-Lazio sarà la sfida del grande ritorno al centro della difesa di Danilo.

In questo primo scorcio di stagione, soprattutto in assenza del suo leader difensivo, il Bologna ha mostrato diverse lacune sulle palle alte. I dati sono chiari, di 7 gol subiti fino a qui dalla squadra di Mihajlovic, 4 sono arrivati su colpo di testa, guarda caso nelle partite in cui Danilo è rimasto a guardare. In generale, il brasiliano è quello che l’anno scorso ha giocato di più dopo Skorupski e senza di lui il Bologna viaggia con un bottino da non sottovalutare: una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte. Per il Carlino il suo ritorno in campo sarà prezioso per dare solidità e leadership ad una difesa che ha mostrato qualche scricchiolio e che ha bisogno di ritornare granitica.