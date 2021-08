Carlino – Il ritorno al Dall’Ara è una festa…rovinata

La festa dei tifosi rossoblù rovinata dalla gara: il Bologna crolla in casa davanti al proprio pubblico, alla prima dal 22 febbraio 2020

Finisce così, con gli oltre 5mila del Dall'Ara a fischiare la pesante sconfitta del Bologna , a cui non riesce la clamorosa rimonta dopo essere anche stato sotto per 1-5 contro la Ternana .

L'edizione odierna del Resto del Carlino descrive l'attesa per il ritorno allo stadio, dopo che l'ultima volta sugli spalti era stata a febbraio 2020: i tifosi bolognesi hanno aspettato più di 500 giorni per tornare al Dall'Ara, ma lo spettacolo aveva già deluso i presenti dopo solo il primo tempo. All'intervallo, sotto per 3-1, piovono fischi che poi si tramutano in cori come "vergognatevi" sul momentaneo 1-5 ospite. Eppure prima i tifosi si erano fatti sentiri, incitando il Bologna da ogni settore: un sostegno che il tempio rossoblù non era più abituato a sentire. Alla fine vince la Ternana e la festa dei rossoblù è rovinata.