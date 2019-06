Carlino – Il punto sul mercato del Bologna

Walter Sabatini e Riccardo Bigon continuano a lavorare per rafforzare la rosa del Bologna in vista della prossima stagione. L’arrivo del giapponese Takehiro Tomiyasu (20) dal Sint Truiden è quasi certo, ma si trattano o monitorano anche altri calciatori.

Infatti, stando a quanto riporta l’edizione odierna del Resto del Carlino, i rossoblù continuano a osservare Sow, Imbula e Obiang per quanto riguarda la mediana. Inoltre, spuntano nuovi profili a parametro zero per il centrocampo, si tratta di Johannes Geis 25enne del Colonia e Yevhen Shakov, 28enne del Paok. Per l’attacco, infine, Kouamè del Genoa resta l’obiettivo numero uno.