Bologna – Il punto sui nazionali

Ultimi giorni per i rossoblù in nazionale che poi potranno finalmente tornare ad allenarsi sotto la guida di Mihajlovic. Ieri Tomiyasu ha giocato per tutti i 90 minuti nel match vinto dal suo Giappone per 1-0 sulla Costa d’Avorio. Baldursson è stato sostituito al 6’ della ripresa nella gara di Under 21 Lussemburgo-Islanda finita 0-2. Ci si augura che non ci sia un guaio fisico dietro alla sostituzione. Vignato non è stato impiegato nel 2-0 con cui l’Under 20 ha battuto l’Irlanda Under21. Ieri notte spazio anche per Dominguez, subentrato in Bolivia-Argentina terminata 1-2. Oggi, infine, sarà il turno di Orsolini, Skorupski, Svanberg e Molla.

Tra oggi e domani tutti i nazionali rientreranno in città. Mihajlovic, ad eccezione degli infortunati, potrà tornare a lavorare con il gruppo al completo per preparare la sfida interna con il Sassuolo.

Fonte: Carlino