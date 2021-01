Mercato – Il parere degli ex: serve una punta per volare

Cinque ex rossoblù hanno espresso il loro punto di vista al Resto del Carlino sulla stagione del Bologna e sulla mancanza di una punta. Il primo è Torrisi apparso deluso:

“Non sono contento. La squadra fin qui non ha mostrato i progressi che sarebbe giusto attendersi da un gruppo che in estate non è cambiato. Anche da Mihajlovic ascolto spesso molti ‘se’ e molti ‘ma’ e non è da lui. Sinisa è lo stesso che promise che non sarebbe rimasto qui a vivacchiare e che in estate disse di voler puntare al record di punti. Ora, per arrivare a 52 punti bisogna farne 32 nel girone di ritorno. Questa squadra può ancora riuscirci, ma deve correre. Barrow? Se voleva provare centravanti lo doveva fare a inizio stagione, quando aveva un girone intero davanti, e non adesso, a pochi giorni dalla chiusura del mercato”.