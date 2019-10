Dopo aver vinto la Canadian Championship ai danni di Toronto e essersi assicurato la qualificazione alla Champions League americana, il Montreal Impact pareggiando 1-1 con Atlanta vede sfumare l’obbiettivo playoff in Major League Soccer.

Per la squadra di Saputo è andato a segno Bojan, ma non è bastato per superare Atlanta, dopo questo pareggio sono 7 i punti di distacco dai New England Revolution che occupano l’ultima posizione utile.