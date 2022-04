Carlino – Il Milan vuole tornare in vetta in solitaria

Rossoneri braccati da Napoli e Inter

Questa sera, alle ore 20.45, il Milan di Pioli ospiterà il Bologna a San Siro, nel Monday Night che chiude la giornata di campionato. Dopo la vittoria del Napoli contro l’Atalanta, il Milan è chiamato a vincere per tornare in vetta in solitaria. I rossoblù arrivano senza Mihajlovic e proveranno l’impresa per far sorridere Sinisa e per trovare la prima vittoria in trasferta del 2022. I rossoneri sono consapevoli di quanto sia alta la posta in palio, sono pronti sia fisicamente che mentalmente. Per quanto riguarda la formazione, Ante Rebic potrebbe essere schierato trequartista e si gioca una maglia con Kessiè e Brahim Diaz. Bennacer e Tonali in mediana, mentre in attacco ci sarà Giroud, con Leao e Messias sulle fasce. Davanti a Maignan, confermata la difesa che si è dimostrata solida nelle ultime uscite: Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez.