Carlino – Il maltempo è nemico di Mihajlovic

Il meteo non promette molto bene. In questi giorni le temperature sono state molto rigide, ma non solo: oltre alla pioggia, ieri Bologna ha visto la prima neve della stagione. E, sebbene sembri che le precipitazioni si calmeranno nei prossimi giorni, le temperature si avvicineranno di molto allo 0.

Questo ovviamente non aiuta Mihajlovic, che potrebbe decidere all’ultimo di non sedersi in panchina domenica pomeriggio al Dall’Ara contro l’Atalanta. Ieri il mister ha comunque diretto l’allenamento e, dopo il giorno di riposo di oggi, sarà in ritiro sabato a Casteldebole con la squadra. Solo se le condizioni meteo glielo permetteranno, il serbo scenderà anche in campo. Il Bologna ci spera.

Fonte: “Carlino”