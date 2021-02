Carlino – Il gol di Soriano nasce da una svista arbitrale

Il tema della costruzione dal basso è sempre argomento di dibattito.

Chiedere alla Juventus contro il Porto o allo stesso Sassuolo. All’andata il club neroverde aveva regalato il gol a Orsolini per errore al limite della propria area di rigore di Locatelli, e sabato è toccato a Magnanelli e Marlon combinare la frittata. La curiosità sta nel fatto che il Bologna aveva prima chiesto il corner per il tocco di un difensore del Sassuolo non ravvisato dall’arbitro. Da quel rinvio dal fondo è poi nata la pressione vincente di Barrow che ha servito Soriano per il vantaggio rossoblù.

Fonte-Carlino