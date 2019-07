Carlino – Il filo di Bologna – Colonia

Prima amichevole di livello per il Bologna quest’oggi contro il Colonia, ormai un classico dei ritiri estivi delle due squadre in questione, contando quest’anno, questa partita sarà stata disputata tre volte negli ultimi quattro anni. Nei precedenti incontri il Bologna non ha mai vinto, attualmente ha raccolto un pareggio e una sconfitta. Sia per il Bologna che per il Colonia questo sarà il primo test significativo in vista della prossima stagione e tra i successivi impegni nei calendari di entrambe figura l’incontro con il Villarreal.

Danesi dai destini inversi: Skov Olsen è appena arrivato in casa rossoblù e questa sera potrebbe vedere il campo, mentre al Colonia c’è Frederik Sorensen, ex giocatore del Bologna, ma in uscita dalla squadra tedesca. Lo riporta Il Resto del Carlino.