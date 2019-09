Carlino – Il Dall’Ara spingerà il Bologna

Oggi pomeriggio la Roma farà visita al Bologna per la 4^ giornata di Serie A. I rossoblu sono carichi, e con loro tutto il Dall’Ara. Come riporta il “Carlino”, saranno 25.000 gli spettatori oggi allo stadio. Tutti insieme saranno il dodicesimo uomo della squadra di casa, che ha bisogno del proprio pubblico per superare la corazzata giallorossa. Mihajlovic non ci sarà fisicamente, ma di certo lo spirito sarà combattivo e coraggioso: la Roma è una squadra molto forte, ma la sensazione di aver la possibilità di batterla c’è eccome.

Il Bologna sogna la nona vittoria consecutiva fra le mura amiche, cosa che non succede dal lontano 1941: i rossoblu sono ora fermi ad 8, contando le 7 della scorsa stagione. Il Dall’Ara è decisamente l’arma in più di questi ragazzi, che sanno di dover qualcosa ai propri tifosi: la cornice di pubblico sarà senza dubbio entusiasmante. Fra le 25.000 anime ci sarà anche il numero 1, Joey Saputo, che si unirà agli spettatori nel tifare la propria squadra ed il proprio allenatore.