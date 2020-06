Il Dall’Ara riapre in notturna: il Bologna fa le prove anti-Juve

Lunedì 22 giugno alle ore 21.45 arriva la Juventus al Dall’Ara. Ecco quindi che Mihajlovic ha giustamente deciso di iniziare in anticipo a fare le prove anti-CR7. Anche a livello ambientale. L’allenamento di oggi dei rossoblu non sarà infatti in mattinata a Casteldebole, ma in serata – ore 20.30 – allo stadio Dall’Ara. D’altronde, il Bologna ha bisogno di riprendere confidenza con quel terreno di gioco e con le luci, ma anche di capire cosa vuol dire avere così tanto spazio vuoto attorno – giocandosi ovviamente a porte chiuse.

L’ultima gara serale del Bologna fu quella dell’Olimpico il 7 febbraio: allora i rossoblu strapazzarono la Roma per 2-3, grazie alla doppietta di uno strepitoso Barrow e alla rete di Orsolini. L’ultima notte al Dall’Ara, invece, risale addirittura all’8 dicembre 2019: in quell’occasione, però, a vincere fu il Milan – proprio per 2-3.

Fonte: “Carlino”