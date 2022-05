Carlino – Il Dall’Ara omaggia Stefano Biondi        

Le immagini sul maxischermo e uno striscione in curva

Il Bologna ieri ha voluto rendere omaggio a Stefano Biondi, storica penna del Carlino, scomparso in settimana all’età di 64 anni. Lo ha fatto al Dall’Ara, che per Stefano era come una seconda casa, quando a venti minuti dall’inizio della partita sul maxischermo è stata proiettata la sua immagine e tutto lo stadio si è sciolto in un lungo applauso. Anche in curva è stato esposto uno striscione per ricordare il giornalista che recitava: “Ciao Stefano cuore rossoblù”.