Il Covid spaventa la Serie A, ma Parma-Bologna non è a rischio

La notizia di ieri ha un po’ scosso la Serie A: nel gruppo squadra del Parma c’è infatti un positivo al Coronavirus. Non è un giocatore e, in realtà, essendo asintomatico, potrebbe anche essere un falso positivo – esattamente come successe proprio al Bologna qualche settimana fa. Questa mattina tutta la squadra si è comunque sottoposta ad un nuovo giro di tamponi, e nel primo pomeriggio si avranno gli esiti. In ogni caso, la sfida di stasera al Tardini tra ducali e rossoblu non dovrebbe essere a rischio.

