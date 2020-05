Il comunicato dei tifosi: “No football without fans”

Dopo la Bundesliga, anche la Serie A dovrebbe ricominciare. In attesa dell’ok dal governo, la Lega avrebbe individuato il 13 giugno come data possibile per la ripresa. Non tutti però sono d’accordo. Fra questi ci sono sicuramente i tifosi, che dovranno pagare un caro prezzo: niente più spalti gremiti, forse addirittura fino alla fine del 2020. Ecco quindi che gli ultras non ci stanno, e scelgono di dire la loro.

Ben 360 tifoserie da tutta Europa – fra cui anche la Curva Andrea Costa del Bologna – hanno firmato un documento ufficiale intitolato “No football, no football without fans”. Attorno a questo slogan, i sostenitori europei – da Germania, Spagna, Portogallo e Italia – chiedono di non ricominciare i rispettivi campionati, spiegando come il calcio sia ormai diventato un’industria e non più uno sport: la salute è la prima cosa. Il calcio, senza tifosi, non è il calcio.

Fonte: “Carlino”