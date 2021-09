Carlino – Il Castellani è un tabù

Il Bologna lì non ha mai vinto in campionato

Nelle sfide di campionato al Castellani contro l’ Empoli (giocate tra Serie A, B e C), il Bologna non ha mai vinto.

Nei dieci precedenti, i rossoblù hanno raccolto 6 pareggi e 4 sconfitte. Per risalire a una vittoria del Bologna bisogna tornare a settembre 2001, match di coppa Italia. Quel giorno i rossoblù prevalsero sui toscani 4-1 grazie a una doppietta di Cruz. Mihajlovic, invece, nel solo precedente da allenatore ha battuto il tecnico avversario Andreazzoli: è accaduto il 27 aprile 2019 al Dall’Ara in Bologna-Empoli 3-1. Nelle fila dei toscani militano anche due ex rossoblù: l’attaccante Federico Di Francesco, che con il Bologna ha raccolto 6 gol in 51 presenze ufficiali, e il difensore Simone Romagnoli, oggi capitano dei toscani.