Il calendario rossoblu aggiornato con le date dei recuperi

Per i prossimi 30 giorni si giocherà a porte chiuse, partite e manifestazioni andranno sì avanti ma senza spettatori per salvaguardare la salute pubblica, così ha deciso il governo.

La prossima partita del Bologna, in casa contro la Juventus, è ufficialmente in programma per venerdì 13 marzo alle 20.45, discorso analogo per la gara di Marassi contro la Sampdoria che si giocherà tra il 21 ed il 22 marzo, una data incerta ma con un’unico dato sicuro: entrambe le sfide in questione infatti si giocheranno senza la presenza di spettatori.

La prima gara in cui potrebbe essere consentito l’accesso agli spettatori è Bologna–Cagliari, in programma il 5 aprile, decreto permettendo.