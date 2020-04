Carlino – Il calcio giovanile si ferma, e la Primavera…

Lo stop definitivo è sempre più probabile per tutti quanti: solo il calcio professionistico sembra resistere. Nella giornata di ieri è arrivato il comunicato ufficiale da parte della Lega che ferma tutto il calcio giovanile: sia a livello femminile che maschile, si fermano dall’under 18 all’under 15.

Resta ancora una minima speranza per la Primavera, che però si assottiglia ogni giorno di più: non ci sono le strutture e le possibilità economiche per mettere in piedi lo stesso piano della Serie A. A breve dovrebbe arrivare dunque lo stop anche per la Primavera del Bologna: la squadra di Troise potrebbe tornare in campo a settembre.

Fonte: “Carlino”