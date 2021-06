Carlino – Il Bologna va di fretta, tra sei giorni si comincia

I rossoblù saranno una delle prime squadre a ritrovarsi

La scelta vuole essere un segnale di come il Bologna e Mihajlovic abbiano voglia di lavorare sodo per scalare la classifica. La decisione è dovuta anche all'emergenza Covid: il Bologna si era attivato per poter vaccinare la squadra con il protocollo Inail aziendale, ma dovrà attendere istruzioni dalla Figc al riguardo. Di certo c'è che il gruppo si ritroverà e darà il via a visite mediche, test atletici e lavoro sul campo a Casteldebole, per prepararsi al ritiro di Pinzolo che scatterà dal 14 e si protrarrà fino 24 luglio. Il programma di martedì 29 prevede tamponi per tutti e allenamenti individuali, che si protrarranno anche il giorno successivo, in attesa dei responsi. Non ci saranno i giocatori impegnati con le rispettive nazionali che godranno di almeno un paio di settimane suppletive di ferie.