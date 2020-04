Carlino – Il Bologna studia il ritiro: contatti anche con un altro hotel

Che sia il 4 o l’11 maggio, il Bologna vuole giustamente farsi trovare pronto. Pare proprio che in un modo o nell’altro la Serie A ripartirà. Anche se non si sa quando né come. Quel che è certo è che il protocollo medico ha dettato linee guida molto precise, tra cui l’allenamento individuale ed il pernottamento in strutture isolate dal resto della comunità. Il Bologna, che non ha la disponibilità per giocatori e staff all’interno del centro tecnico di Casteldebole, sta ragionando su quale sia la sistemazione migliore per la squadra – e per Sinisa Mihajlovic, che vuole essere presente fin da subito. Negli ultimi giorni si pensava all’Hotel Calzavecchio di Casalecchio, ma nelle ultime ore è sorta un’altra ipotesi.

Saputo avrebbe infatti preso contatti anche con l’Hotel Admiral di Zola Predosa, una struttura più grande e più vicina in linea d’aria. Questo albergo ha già più volte ospitato la squadra, ma anche l’Italia e l’under 21. La struttura riaprirà ufficialmente il 3 maggio e dovrà esser sanificata, ma la condizione più importante richiesta dal Bologna è un’altra: l’intero hotel dovrà essere a totale disposizione della società rossoblu. La prossima settimana, probabilmente, il Bologna deciderà dove stanziarsi.

Fonte: “Carlino”