Carlino – Il Bologna studia il rimborso dei biglietti: parola ai legali

La Serie A riprenderà, anche se ancora non si sa né quando né come. Una delle poche certezze però è che le restanti partite si giocheranno tutte a porte chiuse, indipendentemente dal luogo. Al Bologna rimanevano 6 gare da disputare al Dall’Ara, ma i tifosi rossoblu possono scordarsele. Ecco quindi che il club studia la questione dei rimborsi degli abbonamenti.

Mesi fa la curva aveva proposto di devolvere tale somma agli ospedali in prima linea contro il Coronavirus, ma il singolo tifoso avrebbe tutto il diritto a tirarsene fuori e a richiedere il suo rimborso. L’alternativa che il Bologna sta valutando è quella di applicare un piccolo sconto per gli abbonati della prossima stagione. In totale gli abbonati sono 15.375, e la somma complessiva che il Bologna dovrebbe restituire sarebbe di 1.088.982 euro. Nei prossimi giorni la parola passerà ai legali, che troveranno la soluzione migliore.

Fonte: “Carlino”