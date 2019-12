Carlino – Il Bologna spera in un altro regalo di Natale

Nessuno lo dava per scontato a luglio, ma adesso il Bologna ci spera per davvero. La preparazione estiva era iniziata con tutto un altro trend: Mihajlovic aveva appena deciso di rimanere, ma con la garanzia di poter lottare per qualcosa di più del 10^ posto in classifica. Poi l’annuncio della sua malattia, e quasi nessuno a quel punto ha più ritenuto questo obiettivo possibile. L’autunno infatti è stato decisamente duro per il Bologna, che si è ritrovato ad una manciata di punti dalla zona retrocessione. Le ultime settimane però hanno riportato il sorriso a Casteldebole, ed ovviamente, come al solito, tutto parte da Sinisa Mihajlovic: il tecnico serbo è tornato a star meglio, e con lui si è ripresa anche la sua squadra.

I rossoblu hanno ottenuto 6 punti nelle ultime 3 gare battendo il Napoli in trasferta e l’Atalanta al Dall’Ara. Oggi quindi i felsinei vogliono concludere l’opera. Vincere a Lecce, infatti, potrebbe voler dire tante cose. Significherebbe chiudere un 2019 incredibile in bellezza, ma anche sperare di farlo dalla colonna di sinistra della classifica. Con una sconfitta di Milan, Sassuolo o Napoli, aggiunta ovviamente ad un trionfo oggi pomeriggio al Via del Mare, i ragazzi di Sinisa andrebbero in vacanza con tutta un’altra prospettiva sul girone di ritorno. I rossoblu non si accontentano di una posizione anonima, ecco quindi che puntano al successo oggi in Salento: l’obiettivo è proprio quello di battere il Lecce per farsi un ulteriore regalo di Natale.

Fonte: “Carlino”