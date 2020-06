Carlino – Il Bologna si muove sul mercato: nel mirino il terzino dell’Udinese

Per quanto riguarda il campo, a breve ripartirà il campionato: il Bologna riprenderà lunedì 22 giugno al Dall’Ara contro la Juventus. Per quanto concerne invece il mercato, i dirigenti rossoblu si muovono già da settimane. Anche se in questi giorni è possibile depositare solo precontratti – poiché il mercato apre a settembre – è bene muoversi in anticipo. Il Bologna ha bisogno di fare qualcosa in difesa. Le intenzioni di Mihajlovic sono quelle di spostare Tomiyasu centrale, ed ecco quindi che ci sarà bisogno di un nuovo terzino destro.

Si tratta di Stryger Larsen dell’Udinese, adattabile sia sulla fascia destra che su quella sinistra. Il giocatore danese vuole cambiare aria, e sarebbe disponibile al trasferimento. Adesso saranno i due club a dover discutere della cosa. Inutile dire che questa operazione di mercato spingerebbe via da Bologna Arturo Calabresi, che rientrerà a breve dal prestito in Francia.

Fonte: “Carlino”