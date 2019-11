Carlino – Il Bologna si affida a Dzemaili

In pochi sanno leggere al volo le idee di Mihajlovic, Dzemaili è tra questi, non a caso è lui ad indossare la fascia di capitano. In un avvio di campionato che non lo ha viso spesso protagonista, le luci della ribalta se le è prese con un gol allo scadere per evitare l’ennesima sconfitta contro il Parma. Domani Sinisa punterà nuovamente su di lui per abbattere il Napoli al San Paolo. Confermati in mediana Medel e Poli, lo svizzero agirà da trequartista al posto di Svanberg, ultimamente poco convincente.

Il tecnico serbo punta sul numero 31, per guidare la squadra fuori dalla tempesta in cui naviga attualmente. La speranza è di rivedere il Dzemaili abbonato al gol che aveva stregato il Dall’Ara nella sua prima esperienza rossoblu. Lo stesso che ricordano a Napoli, quando in 3 stagioni, siglò ben 18 reti. Domani a Mihajlovic servirà proprio quella versione dello svizzero: il trascinatore che all’occorrenza può gonfiare la rete.