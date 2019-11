Carlino – Il Bologna ritrova Mihajlovic, anche se ancora non in panchina

Sinisa Mihajlovic è tornato, anche se non ancora in panchina. Oggi all’ora di pranzo il Bologna ospiterà al Dall’Ara il Parma, e l’allenatore rossoblu – con tutta probabilità – non sarà fisicamente presente allo stadio. Il serbo però sta decisamente meglio. L’ultimo mese è stato molto complicato per lui, tanto che ha perso quasi tutti i contatti con la squadra. In settimana però ha ottenuto il via libera dai medici per godersi due giorni lontano dall’ospedale, tempo che Mihajlovic ha sfruttato quasi interamente per caricare i suoi ragazzi.

Lo stesso farà questa mattina, durante la colazione. L’allenatore sarà infatti in collegamento con la squadra per una sorta di riunione tecnica in videoconferenza. Il messaggio predicato dal tecnico sarà lo stesso dell’ultimo allenamento assistito a Casteldebole: c’è bisogno di una reazione sul campo. I punti lasciati per strada ormai sono troppi, e i tanti assenti non possono più essere un scusa. Mihajlovic si “godrà” dunque Bologna-Parma dalla sua villa di Roma, cercando di rimanere in costante collegamento con il suo staff tecnico. Sinisa ringhia ferocemente, e presto tornerà anche a mordere.

Fonte: “Carlino”