Carlino – Il Bologna riscopre l’ansia salvezza

La squadra di Mihajlovic non è ancora matematicamente salva e le partite sono sempre meno

Il Bologna non è ancora salvo matematicamente e le squadre dietro hanno accorciato il divario ed è comprensibile che un po' di ansia ai ragazzi di Mihajlovic stia salendo. Era stato bravo il mister a dicembre quando frenò l'entusiasmo di Saputo che voleva ottenere almeno 52 punti dicendogli che sarebbe servito un mezzo miracolo e che bisognava pensare a salvarsi. Con 5 partite ancora da giocare il Bologna è ancora in tempo a migliorare i 47 punti dello scorso campionato. Intanto, però, con l'Atalanta è arrivata la quindicesima sconfitta in 33 partite. E' stato eguagliato il numero di ko dello scorso campionato, ma con 450 minuti ancora da affrontare.